



4 июня в администрации Волгоградской области прошло рабочее совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель заслушал доклады чиновников мэрии Волгограда об эффективности мер по обновлению жилищно-коммунального хозяйства миллионного города.

На сегодняшний день муниципалитет отчитался о завершении второго этапа реконструкции систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Однако впереди предстоит решить ещё немалое количество задач.

Глава региона поручил незамедлительно приступить к реализации третьего этапа модернизации коммунальной инфраструктуры, что должно привести к ощутимому повышению качества оказываемых населению услуг.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области