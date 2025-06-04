Общество

Андрей Бочаров поручил властям Волгограда приступить к третьему этапу модернизации ЖКХ

Общество 04.06.2025 11:13
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04.06.2025 11:13


4 июня в администрации Волгоградской области прошло рабочее совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель заслушал доклады чиновников мэрии Волгограда об эффективности мер по обновлению жилищно-коммунального хозяйства миллионного города.

На сегодняшний день муниципалитет отчитался о завершении второго этапа реконструкции систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Однако впереди предстоит решить ещё немалое количество задач.

Глава региона поручил незамедлительно приступить к реализации третьего этапа модернизации коммунальной инфраструктуры, что должно привести к ощутимому повышению качества оказываемых населению услуг.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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