Мэрия Волгограда: коммунальные службы работают с 5 утра

Общество 23.12.2024 08:19
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23.12.2024 08:19
С 5 часов утра коммунальные службы вышли на дежурство в каждом районе города из-за ледяного дождя. Как сообщили V102.RU в администрации города, бригады в составе автомобильной техники, тракторов и рабочих проводят оценку состояния тротуаров и при необходимости наносят песок и реагенты для предотвращения образования гололедицы на пешеходных зонах. На дорогах города отмечается стабильная обстановка, проезд не затруднен, заверили в мэрии.
Напомним, последняя в этом году рабочая неделя началась в Волгограде с тумана, гололеда и дождя.
Фото администрации Волгограда t.me
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