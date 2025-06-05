В Ворошиловском районе Волгограда подключили новые участки водопровода





Два новых участка по улицам Гродненской и Елисеева подключили к трубопроводу «Концессии водоснабжения». Общая протяженность новых труб – около 250 метров. Их прокладку и монтаж специалисты ресурсоснабжающей организации выполнили весной, а накануне завершили переврезку в действующий водовод взамен изношенных труб.

– Включить новые секции трубопровода в общий водовод невозможно, пока в системе есть вода. Поэтому для проведения работ потребовалось временное ограничение подачи ресурса. Так, 2 и 4 июня было временно приостановлено холодное водоснабжение ряда домов по улицам Гродненской, Детской, Поворинской, Нарезенской, Кузнецова, Елисеева и переулку Василеостровскому, – сообщили в пресс-службе «Концессий».

Отмечается, что о работах управляющие компании и жильцы были извещены заранее. Тем не менее, чтобы минимизировать неудобства горожан, работы по переврезке новых участков были выполнены в максимально сжатые сроки. В результате обновления водовода улучшится подача ресурса почти 3000 жителей Ворошиловского района.