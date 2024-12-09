На дачах в Волгограде нашелся бежавший из больницы №15 подросток





В Красноармейском районе Волгограда полицейские разыскали без вести пропавшего 17-летнего Бориса Г., сбежавшего из стационара больницы №15 27 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102», без малого полмесяца юноша находился на дачах у своего знакомого в то время, пока его искали правоохранители и волонтеры.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время сотрудники выясняют мотивы самовольного побега юноши из лечебного учреждения. По предварительным данным, преступлений в отношении подростка не совершено.

– Сотрудниками ПДН будут изучены причины и обстоятельства, способствовавшие поступку несовершеннолетнего и приняты меры реагирования, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, молодой человек сбежал из больницы №15 в легкой одежде и шлепанцах.

Фото: архив V102.RU