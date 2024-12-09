Общество

На дачах в Волгограде нашелся бежавший из больницы №15 подросток

Общество 09.12.2024 17:06
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09.12.2024 17:06


В Красноармейском районе Волгограда полицейские разыскали без вести пропавшего 17-летнего Бориса Г., сбежавшего из стационара больницы №15 27 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102», без малого полмесяца юноша находился на дачах у своего знакомого в то время, пока его искали правоохранители и волонтеры. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время сотрудники выясняют мотивы самовольного побега юноши из лечебного учреждения. По предварительным данным, преступлений в отношении подростка не совершено. 

Сотрудниками ПДН будут изучены причины и обстоятельства, способствовавшие поступку несовершеннолетнего и приняты меры реагирования, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Напомним, молодой человек сбежал из больницы №15 в легкой одежде и шлепанцах. 

Фото: архив V102.RU

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