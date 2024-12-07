Ответственным за содержание указанной дороги сотрудником являлась временно исполняющая обязанности мастера производственного участка в поселке Кайсацкое. За совершение административного правонарушения женщина оштрафована на 20 тысяч рублей.
Общество 07.12.2024 21:35
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07.12.2024 21:35
Ответственным за содержание указанной дороги сотрудником являлась временно исполняющая обязанности мастера производственного участка в поселке Кайсацкое. За совершение административного правонарушения женщина оштрафована на 20 тысяч рублей.
За ненадлежащее содержание автомобильной дороги сотрудник ООО «Радэль» привлечен к административной ответственности. Как сообщили V102.RU в Палласовском районном суде, 25 октября Ford Focus двигался на дороге с асфальтобетонным покрытием между поселками Комсомольский и Вишневка, когда автомобиль влетел в яму и пробил три колеса.В ходе осмотра места происшествия установлено, что на 144 км автомобильной дороги ФАД Р229 подъезд от автомобильной дороги «Самара - Пугачев - Энгельс Волгоград» к пограничному пункту «Вишневка» проезжая часть имеет дефект дорожного покрытия в виде выбоины, габариты которой больше, установленных ГОСТом. Выявленные нарушения являются значительными и угрожающими безопасности дорожного движения.
Ответственным за содержание указанной дороги сотрудником являлась временно исполняющая обязанности мастера производственного участка в поселке Кайсацкое. За совершение административного правонарушения женщина оштрафована на 20 тысяч рублей.
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