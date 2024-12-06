В Волгоградской области обнаружили 22,5 тонны небезопасного меда





Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили в Волгоградской области нарушения на площадке хозяйственного субъекта при производстве меда. Как сообщили V102.RU в Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, уполномоченное лицо на площадке изготовителя оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на 22,5 тонны меда без указания количества пчелосемей.

- Согласно сведениям, размещенным в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в среднем одна пчелосемья может производить до 150 кг меда за сезон. Но в данном случае количество пчелосемей неизвестно, что может привести к выпуску в оборот небезопасной продукции, - пояснили специалисты.

По данному факту нарушения соответствующая информация направлена в комитет ветеринарии для принятия мер реагирования в отношении ветеринарного специалиста. Оформленный на мёд производственный эВСД аннулирован. Кроме того, фермеру направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.