Общество

В Волгоградской области обнаружили 22,5 тонны небезопасного меда

Общество 06.12.2024 09:47
0
06.12.2024 09:47


Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили в Волгоградской области нарушения на площадке хозяйственного субъекта при производстве меда. Как сообщили V102.RU в Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, уполномоченное лицо на площадке изготовителя оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на 22,5 тонны меда без указания количества пчелосемей. 

- Согласно сведениям, размещенным в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в среднем одна пчелосемья может производить до 150 кг меда за сезон. Но в данном случае количество пчелосемей неизвестно, что может привести к выпуску в оборот небезопасной продукции, - пояснили специалисты. 

По данному факту нарушения соответствующая информация направлена в комитет ветеринарии для принятия мер реагирования в отношении ветеринарного специалиста. Оформленный на мёд производственный эВСД аннулирован. Кроме того, фермеру направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.12.2024 10:05
Общество 06.12.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 08:22
Общество 06.12.2024 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2024 07:26
Общество 06.12.2024 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 21:54
Общество 05.12.2024 21:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 20:59
Общество 05.12.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 20:20
Общество 05.12.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 19:13
Общество 05.12.2024 19:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.12.2024 16:54
Общество 05.12.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 15:21
Общество 05.12.2024 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.12.2024 13:37
Общество 05.12.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 12:49
Общество 05.12.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 12:25
Общество 05.12.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:43
Общество 05.12.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:20
Общество 05.12.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:17
Общество 05.12.2024 10:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:50
В Волгоградской области из-за печки сгорели два «Урала» вместе с гаражомСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде «химичившую» при закупках жилья чиновницу поймали на взятке в 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:54
Минздрав меняет порядок оформления больничных: часто болеть не получитсяСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде выясняют обстоятельства гибели молодого полицейскогоСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде задержали мигранта-таксиста без правСмотреть фотографии
10:26
«Ростелеком» обеспечил современную связь гостинице «Суходол» с помощью цифровых технологийСмотреть фотографии
10:05
В Госдуме возмутились попыткой окружения Пака свалить на врачей смерть Екатерины БуравлёвойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
В Волгоградской области обнаружили 22,5 тонны небезопасного медаСмотреть фотографии
08:22
Под Волгоградом вручили ордена родным пятерых погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
07:47
Курильщик сгорел в своей квартире в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:26
Морозы до -11 идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:54
В Волгограде вернули свет в обесточенные ЖК на Семи ветрахСмотреть фотографии
21:33
«Динамо-Синара» обыграло «Луч» на родной арене со счетом 35:26Смотреть фотографии
20:59
Оставшегося без хозяина «Хатико» привезли в волгоградский приютСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
Волгоградская облдума поддержала новые требования к детям мигрантовСмотреть фотографии
19:59
«Выпил горы таблеток»: адвокат рассказал о здоровье арестованного Александра ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
В Волгограде прошло вручение дипломов выпускникам-заводчанамСмотреть фотографии
18:45
Суд отправил в СИЗО задавившего на BMW волгоградку Александра ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
«Эволюция, а не революция»: в Волгограде кресла шести замов губернатора разобрали «старички»Смотреть фотографии
17:18
Искусственный интеллект будет решать большинство вопросов клиентов банков к 2026 годуСмотреть фотографии
16:56
Свет вырубился в нескольких ЖК на Семи ветрах в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Кинотеатру быть: в Волгограде одобрили проект восстановления «Юбилейного»Смотреть фотографии
16:00
Матвиенко назвала Волгоградскую область «щитом» юга РоссииСмотреть фотографии
15:21
Чисто место пусто не бывает: в Волгограде зафиксировали нелегальный сброс отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Волгоградские «Магниты» и «Пятерочки» предостерегли от предновогоднего повышения ценСмотреть фотографии
14:33
Андрей Бочаров оставил на посту ответственного за продовольственную безопасность Василия ИвановаСмотреть фотографии
14:08
Водителю BMW Паку предъявили обвинение в убийстве многодетной волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
В 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на третьСмотреть фотографии
13:37
Андрей Бочаров продлил полномочия заму по ЖКХ Олегу НиколаевуСмотреть фотографии
13:11
«Один на боку»: стали известны детали перекрывшей движение на трассе Р-22 под Волгоградом аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
 