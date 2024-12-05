Спустя сутки на Ангарском в Волгограде запустили трамваи

В Волгограде сегодня, 5 декабря, возобновили движение трамваев на Ангарском. Как сообщили V102.RU в администрации города, оно восстановлено в полном объеме. Тем не менее еще рано утром трамваи на Ангарском не ходили. Волгоградцы, которые везли детей в дошкольные и школьные учреждения, опоздали на занятия и уроки.

Напомним, накануне утром из-за аварии на тяговой подстанции в городе остановились трамваи №№ 2, 4, 5, 6, 7. Движение электротранспорта, следующего до Жилгородка, удалось восстановить еще вчера, – через некоторое время после остановки вагонов.

Между тем, вчерашняя авария стала одной из самых крупных за последнее время. Обычно сбои в движении трамваев устранялись за небольшой период времени.

Ранее сообщалось, что жители Ангарского возмущены недостатком общественного транспорта, связывающего этот микрорайон с центром города.

Фото V102.RU