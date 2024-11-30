



Стертое с лица земли больше полувека назад, это село на окраине современной Волгоградской области до сих пор интересует не только краеведов и профессиональных историков, но и многих обывателей. Не перечесть, сколько реальных историй, легенд и мифов хранит эта вмиг опустевшая земля. Жестокие стычки во время Гражданской войны, эпидемии чумы и холеры, бои Сталинградской битвы, а дальше – расселение из-за открытия полигона Капустин Яр и появление конспирологических теорий о якобы хранящихся под землей остатках НЛО и пришельцев. Имя этого загадочного населенного пункта – Житкур.





Чистое поле с осыпающимся памятником борцам за советскую власть да россыпь старых крестов на могилах местных жителей – всё, что осталось от некогда процветающего Житкура. По преданию, в 1840 году село на территории современного Палласовского района основали чумаки-украинцы, перевозившие соль из озера Эльтон к пристаням реки Волги.

- Житкур – степное село над большим по площади лиманом. Весенние воды тающих снегов заливают эту низменность, и образуется огромное озеро с перекатами волн в ветреную погоду. К лету вода уходит в землю, и тут вырастают высокие и густые травы – богатый урожай волн, - писал в романе «Ахтубинская степь» писатель Александр Гоголев.





После открытия Рождество-Богородицкой церкви быстро разросшийся хутор получил статус села. К слову, о названии. Волгоградские краеведы приводят несколько трактовок необычного для современного уха слова. На фоне вполне рядовой и логичной версии о том, что Житкур – ни что иное, как обрусевшее имя от казахского Житикуль («семь озер, лиманов»), остальные выглядят весьма экзотично.

- Некие старожилы говорили, что поселение названо Житкуром в память о каком-то шустром казахе, который якобы первым поселился в этих местах. Впрочем, эта версия не находит документальных подтверждений – оседлых казахов в те времена в Житкуре не было, - рассказывает известный волжский краевед Андрей Клушин. – Да и самого имени Жыткыр, переводимого как ловкий и сноровистый, у казахов нет. А вот у калмыков слово жуткур означало «злой дух», «дьявол». И это вполне похоже на истину, так как кочевавшие в этих местах калмыки не могли понять причины появления посреди степи огромного озера с непригодной для питья водой. Есть и другие варианты написания слова Житкур – чуткур, четкыр и жеткер, что у казахов означает «оберег». Зная о частых эпидемиях чумы и холеры в этих местах, поселенцы считали испытания происками злых духов.

В 1859 году в казенном хуторе Житкур насчитывали 410 человек. Спустя восемнадцать лет численность населения увеличилась почти в четыре раза – до 1553 жителей.





- Интересно, что жители установили памятник государю Александру II Освободителю, так как именно во время его правления и был основан их хутор. После Февральской революции, в 1917 году, его снесли под пение Марсельезы для установки трибуны, - комментирует историк.

Жизнь тогда еще молодого села держалась на сельском хозяйстве и животноводстве. Его экономические показатели можно оценить только лишь по количеству работавших мельниц – их на территории Житкура было аж 25! В 1907 году известный санитарный врач Андрей Поленов писал, что в Житкуре население настолько велико, что в настоящее время зимой в нем насчитывается более 500 дворов, которые в марте месяце почти все покидаются хозяевами; крестьяне заколачивают свои дома и целыми семьями выкочевывают в степь на свои участки за 10-30 и даже 70 верст, почему Житкур совершенно пустует до глубокой осени, и все интересы населения сосредотачиваются в стремлении к наилучшему «нагулу» и «жировке» своего скота.

- До революции населенным пунктом управлял сельский староста, которого обычно выбирали из членов четырех наиболее зажиточных семей: Дуюновых, Малошихиных, Королевских и Солохиных, - отмечает исследователь Заволжья. – В январе 1918 года выборы должны были пройти в уже привычном формате, однако вмешавшиеся в процесс агитаторы из уездного центра изменили план. По веянию времени в Житкуре образовался Совет крестьянских депутатов под руководством большевика Кочергина. Правда, зажиточные крестьяне занимались террором против новой власти, как, впрочем, и новая власть.

Богатое село в степи стало важным пунктом во время Гражданской войны. Да и как могло быть иначе, если даже в царские времена местные чиновники писали об отсутствии должного контроля за степными поселениями – к слову, с этим связана и накрывшая Заволжье волна сектантства.

- Вместе с другими селами на Ахтубе Житкур считался стратегически важной точкой для контрреволюционеров. Объяснение тому простое – именно в этих местах могли соединиться силы Колчака и Деникина. Местные «кулаки» собирали партизанские отряды, пытаясь оказать поддержку белогвардейцам.

Одну из партизанских группировок возглавлял «знатный» житкурец Солохин и другие именитые селяне, в том числе Дуюновы. По воспоминаниям жителей, численность объединенного отряда превышала 600 человек, тогда как гарнизон "красных" насчитывал только 56 человек.





Председатель волисполкома Семен Мисюрин докладывал, что в конце 1918-го и начале 1919-го банды все более усиливались и грозили уничтожением коммунистам в этом селе. Их участники отрезали всякую связь с городом Царев и перевели село на осадное положение.

Выжидая момента для нападения, участники сформированных банд держали связь с местными «кулаками» через собак – к ним привязывали записки. Одно из снятых с шеи животного донесений гласило: «Коммунисты остались одни. Их немного. Пожалуй, можно». Когда тщательно готовившиеся к нападению отряды ворвались в Житкур, их поддержали вооруженные топорами и вилами местные жители. После долгой перестрелки белогвардейцы захватили гарнизон и взяли в плен около 40 человек. В этот день Семен Мисюрин отправил телеграмму на станцию Эльтон: «Житкур занят бандитами. Прошу помощи».

Для борьбы со степными партизанами все хутора либо сжигали, либо переселяли. В населенных пунктах появлялись отряды самообороны и красные партизаны. После победы на основных фронтах Гражданской войны у большевиков освободились силы для подавления внутренних мятежей. Так в Заволжье оказался Брянский полк, который иной раз не разбирался, кто есть свой, а кто - чужой.

- В 1927 году тиражом пять тысяч экземпляров в Москве вышли из печати воспоминания крестьянина села Житкур Гончарова о борьбе с кулацко-эсеровскими группировками в 1919 году: «53 погибших за революцию», - комментирует Андрей Клушин. – В этой истории все еще остаются вопросы, так как с 5 по 10 марта 1919 года от нападения отряда житкурца Николая Сабинина погибли 66 человек – 16 из них были пришлыми. По последним данным, 59 погибших считались коммунистами-активистами, собранными по степи во время предыдущих набегов. В Житкуре установили памятник местным коммунарам, который перенесли в Палласовку только в 1957 году. Памятника жертвам красного террора – в отместку за налет в селе арестовали и расстреляли 300 самых зажиточных жителей – в населенном пункте так и не появилось.

Как бы то ни было, после Гражданской войны в селе осталось немало зажиточных крестьян, которые держали ветряные мельницы, маслобойни, занимались ремонтом и плотницким делом, скупали и перепродавали картофель, торговали табаком, маслом и молоком. Некоторые из них приглашали наемных работников, за что позже 50 человек попали под репрессии.

- В 1935 году Сталинградский крайисполком образовал из части Владимирского и Средне-Ахтубинского районов район Эльтонский. В его состав вошел и Житкур, - отмечает краевед. – Безусловно, события предыдущих лет сказались на селе и его жителях. Из-за Гражданской войны, эпидемий тифа и репрессий при коллективизации население Житкура сократилось кратно - до 1886 человек.

В начале Сталинградской битвы рядом с Житкуром в рекордные сроки построили военный аэродром, на территории которого имелась и база ремонта самолетов. Именно здесь приземлился известный летчик, Герой Советского Союза, Василий Серогородский. Получив серьезные ранения в небе над Сталинградом, он все же дотянул до земли и сумел посадить самолет. После четырех дней в госпитале мужчина скончался – его могила осталась в селе.

- В мае 1946 года для испытания баллистических ракет в СССР основали Государственный центральный межвидовой полигон Капустин Яр. Маршруты следования ракет могли быть изменены, ведь в 1950-м было решено рыть 600-километровый Сталинградский магистральный самотечный канал – планировалось, что он будет проходить через Житкур, - сообщает Андрей Клушин. – Правда, сбыться этим планам было не суждено. После смерти Иосифа Сталина канал решили не строить. В 1953 году в Сталинградской области ликвидировали Эльтонский район, а всю его территорию передали Палласовскому району, включая Житкурский сельсовет. Вскоре Житкурский, Краснодеревенский и Молотовский сельсоветы были упразднены.





Жителей Житкура, попавших в зону отчуждения полигона Капустин Яр, расселили в ближайших поселках Палласовского района. И вроде бы на этом в истории когда-то знаменитого Житкура можно поставить точку. Однако еще долгие годы местные жители сообщали о якобы зависающих в небе НЛО. По легендам, в подземных хранилищах опустевшего села держат захваченные тела пришельцев и их фантастические корабли. Крымский уфолог Антон Анфалов в своей книге писал, что «за рядами колючей проволоки, по которой пущен ток, на поверхности находятся около десятка больших ангаров, в одном из которых хранятся тела сириусян…» Впрочем, позже эти версии не раз опровергались другими исследователями.

Автор Виктория Чумакова

Фото: Госкаталог