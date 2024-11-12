Общество

В Волгограде к Новому году избавят обочины от травы

Общество 12.11.2024 21:14
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12.11.2024 21:14


В Волгограде после первых заморозков городские службы озаботились состоянием обочин. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне зимы муниципальное предприятие «Южное» решило в срочном порядке законтрактовать работы по покосу травы.

Согласно размещённому на Госзакупках проекту контракта, исполнитель должен будет убрать бурьян вдоль дорог общего пользования Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов.

На эти цели из бюджета выделено 2 млн рублей. Согласно приведённым в документах расчётам, муниципальное предприятие нуждается в 2,5 тыс. часов работ.

Отметим, контракт должен быть исполнен к 31 декабря 2024 года. Заложены ли в стоимость услуги по откапыванию травы из-под сугробов, в закупочной документации не уточняется. На текущий момент аукцион находится в состоянии «работа комиссии».

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