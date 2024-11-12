Общество

В Волгограде ищут водителей на зарплату 250 тысяч рублей

Общество 12.11.2024 09:59
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12.11.2024 09:59


Самым «дорогими» специалистами в Волгограде с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц в ноябре стали водители категории Е. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные сервиса SuperJob, вакансия о поиске таких сотрудников возглавила региональный топ самых высокооплачиваемых вакансий ноября.

Водителей, которые имеют права категории Е и, следовательно, могут управлять большегрузами с прицепами, ищет крупная федеральная логистическая компания. На втором месте топа находится вакансия о поиске водителя-экспедитора также с правами категории С и Е. Такому специалисту готовы ежемесячно платить от 100 тысяч рублей, обещая официальное трудоустройство, корпоративную мобильную связь, премии и подарки детям на Новый год.

В тройке лидеров самых дорогих вакансий ноября в Волгограде находится крановщик (машинист автокрана) с ежемесячной зарплатой от 90 до 140 тысяч рублей в месяц. Техническому специалисту в крупной телекоммуникационной компании в Волгограде готовы платить от 85 тысяч рублей в месяц. Однако размер дохода, как поясняется в объявлении, будет зависеть от количества выполненных заявок, так как оплата сдельная.

Замыкает пятерку топа вакансия директора магазина с зарплатой 75-90 тысяч рублей в месяц. От соискателя, который должен возглавить магазин крупной торговой сети, в числе прочего ждут выполнения плана по товарообороту и минимизации потерь.

Фото из архива V102.RU 

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