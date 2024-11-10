Как разделяются роли в детском коллективе? Почему одни становятся лидерами, а другие попадают в образ жертвы и годами терпят усмешки и издевки одноклассников? Кем вырастают те, кто когда-то оказался под «катком» травли? Эти вопросы, конечно, не новы. Ведь и сам буллинг - понятие, возникшее не сегодня и не вчера. Он был, он есть, и он всегда будет в коллективах. Как справиться с его напором, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у психотерапевта Ирины Корольковой.

Истории о травле чаще всего связывают со школьниками. Однако, по словам специалиста, буллинг возникает гораздо раньше – таков закон природы и выживания.

- Стремление к власти в нас заложено природой. Неокрепший мозг понимает, что власть выражается во влиянии на кого-то, в манипулировании страхом, чувством вины, обидой и стыдом. Это поведение, проявляемое еще неосознанно, характерно не только для школьников. Буллинг может начаться даже в детском саду, - рассказывает Ирина Королькова.

О жертвах и буллерах





Чаще всего изгоем в коллективе становится робкий застенчивый ребенок, не умеющий постоять за себя и при первой возможности жалующийся на проблемы старшему. Объект для насмешек и обидных колкостей часто выбирают и по социальному статусу семьи. Под общий гнет рискуют попасть дети как из малообеспеченных, так и из вполне состоятельных семей – в этом случае буллерами часто руководит зависть.

- Конечно же, не все дети без новых телефонов или других дорогих вещей становятся жертвами. В большей мере все зависит от характера ребенка. Если он хотя бы раз разрешил коллективу посмеяться над собой и подкрепил эмоцию буллера слезами (что, конечно же, нормально), то быстро стал в коллективе «белой вороной», - рассуждает психотерапевт. – Далеко не последнюю роль в этой истории играет внешность. Например, я с самого детства была полненькой. Симпатичной, но полненькой. Сверстники откровенно меня не травили, но иногда позволяли себе достаточно вальяжные жесты – потрепать за щечку, за бочок. Вроде бы миленько? Но, конечно, это причиняло мне неудобства. Сейчас я уже взрослый человек, мама, которая водит ребенка в сад. И, встречаясь со своими буллерами, я с интересом наблюдаю за их реакцией. Представляете, им стыдно поднимать на меня глаза, хотя, безусловно, я уже давно проработала эти истории и не держу обид.

Зачинщика травли, которая порой не заканчивается только лишь обидными словами, принято представлять, как крепкого, жестокого и непременно уверенного в себе человека. Однако в этом портрете могут быть и дополнительные штрихи. Например, ребенок выбирает путь буллера из-за комплекса неполноценности и затравленности в семейном кругу.

- Скорее всего, ребенок, который издевается над своими сверстниками, подвергается буллингу дома и своим поведением транслирует то, что происходит у него в семье, - отмечает специалист. – Конечно же, с буллерами нужно работать. Но, увы, некоторые взрослые поощряют такое поведение и даже подбадривают ребенка фразами: «Молодец, так и нужно». А, получая одобрение, человек не развивает эмпатию, то есть не учится социальному взаимодействию. Что в таком случае уместнее делать родителям? Объяснять детям ситуацию через позицию «поставь себя на это место».

Буллинг способен жить без привязки ко времени и обстоятельствам. И все же социальная среда влияет на его главные проявления. Так, в последние годы психологи и психотерапевты все чаще сталкиваются с жертвами и «тревожниками».

- Да, мы действительно встречаемся с большим числом невротических личностей и «тревожников», которые становятся уязвимы перед буллингом. Причем тревожность проявляется даже у маленьких детей, - уточняет Ирина Королькова. – Мир меняется настолько стремительно, что люди и их психика оказываются не готовы к такой скорости. От мозга древнего человека наш мозг отличается только тем, что его кора стала на пару миллиметров толще. Но, если древний человек переживал из-за голода или притаившегося в кустах саблезубого тигра, то у нас повод для тревоги может найтись даже в гипермаркете. Я часто привожу в пример безразмерные стеллажи с колбасой. Сомневающиеся люди начнут переживать даже из-за необходимости делать этот выбор.

Как понять, что ребенок оказался под прессом?

В идеальном и самом простом для всех сторон варианте ребенок честно расскажет родителям или другим близким о проблемах в коллективе. Но, конечно, на эти откровенности решится далеко не каждый.

- На фоне новостей о побоях в школах и на улице кажется, что в последнее время проявлений буллинга стало намного больше. На самом деле они существовали всегда, но, возможно, сейчас дети действительно ведут себя жестче, - комментирует психотерапевт. – Появились новые виды насилия – например, кибербуллинг, то есть буллинг в интернете. Процветает и сексуальный буллинг, когда подростки без спроса сбрасывают друг другу интимные фото. Очень хорошо, если ребенок сможет рассказать о происходящем взрослым. И здесь крайне важна правильная реакция взрослого. Услышав в ответ жесткое: «Не ной. Чего ты пришел жаловаться?», жертва буллинга закроется и в будущем вряд ли будет рассказывать о себе и своих трудностях.

Если ребенок решил стойко носить весь «эмоциональный груз» внутри себя, то распознать перемены в его жизни можно даже по внешним признакам, уверена психотерапевт.

- Очень важно спрашивать у ребенка, как прошел его день. Столкнувшись с буллингом, он может отвечать уклончиво, закрываться или демонстрировать близким резкую смену настроения. Тревожным звоночком станет и отказ от похода в детский сад или школу, - перечисляет Ирина Королькова. – У школьника могут быть порваны вещи, тетради. Если же мы говорим именно о физическом насилии, то для сокрытия синяков он начинает выбирать вещи с длинными рукавами.

Что делать, если опасения близких подтвердились?





Каким бы сложным ни казался разговор об отношениях со сверстниками, школьнику все же советуют выговориться. Свою историю можно доверить не только родителям, но и другим родственникам или педагогу.

- Ребенку очень важно найти взрослого, который хотя бы внимательно его выслушает. Если таких людей в его окружении нет, он может позвонить анонимным психологам по телефону поддержки. На мой взгляд, нам важно работать и с педагогами, которые проводят с детьми большую часть времени. Именно они видят детские взаимоотношения и могут подсветить проблемы родителям. Хотя бы сказать им о том, что школьник ни с кем не общается, сидит в одиночестве и явно чего-то боится, - настаивает врач.

Когда неприятная правда выходит на поверхность, родители испытывают непростые эмоции и пытаются понять, что же им делать дальше? На эмоциях в голову приходят самые радикальные методы – сменить школу? А, может, самостоятельно разобраться с обидчиком? Увы, но такие скоропалительные решения вряд ли приведут к ожидаемому результату.

- Сменить школу – значит, пойти по самому простому пути. По своей практике могу сказать, что в новом коллективе ребенок чаше всего попадает в такую же ситуацию, потому что остается в позиции жертвы. К тому же, уход затравленного ребёнка не разрушает в коллективе тенденцию к психологическому насилию над кем-либо. Либо дети выберут себе новую жертву, либо же сохранят в своей системе ценностей те аморальные поступки, как абсолютную норму. Дальше такое поведение они могут транслировать даже на своих родителей, - убеждена специалист. - Я не верю в психологию одного ребенка, так как сплошь и рядом вижу, что индивидуальная работа с подростком оказывается бесполезной. Да, пациент учится стрессоустойчивости, немного успокаивается, но в корне проблема не решается. А вот семейная терапия дает совсем другие результаты. Родители всегда уверены, что знают своего ребенка на все 100. На деле же все часто оказывается совсем иначе.

Что советуют родителям подвергшегося буллингу ребенка?

Несмотря на то, что универсального сценария по борьбе с буллингом не существует, специалисты предлагают родителям несколько основных шагов.

- Обязательно вмешаться в происходящее. Лучше всего начать процесс с посещения школы и беседы с классным руководителем. При необходимости волгоградцам советуют подключить к проблеме администрацию школы, социального педагога и психолога. По мнению Ирины Корольковой, не лишним будет приглашение на классный час и родительское собрание сотрудника правоохранительных органов для разъяснительной беседы.

- Устраивать разбирательства с обидчиками - не самый лучший вариант. Мало того, что вы не всегда достигнете желаемого эффекта, так еще и наживёте проблем за противоправные действия в отношении чужих детей.

- Куда полезнее и важнее будет ежедневное общение с ребенком. Отвергнутого коллективом школьника советуют спрашивать о происходящем, поддерживать и учить простым приемам психологической защиты. Например, в момент нападок он может представлять себя в стеклянном колпаке, от которого отлетают все обидные слова и оскорбления. Ребенок должен понимать, что дразнить и задирать интересно только тех, кто дает хулиганам ответную реакцию.

- Взрослым не стоит забывать, как сложно их детям даются конфликты в коллективе. Для психологической разгрузки им можно предложить несколько простых методов - проговаривать с ребёнком его эмоции или же предлагать сначала нарисовать свою обиду или самих обидчиков, а затем порвать листок.

Что делать родителям буллеров?

- Первое и самое важное правило - не игнорировать участие ребёнка в буллинге, ведь чаще всего дети «отрабатывают» собственные психологические травмы на тех, кого они сочли заведомо слабее себя. Агрессия в этом случае может быть направлена не только на людей, но и на животных. По мнению психотерапевта, травмы чаще всего рождают агрессивное отношение родителей, прессинг, гиперопека или гиперконтоль, большое количество запретов, частые скандалы. Озлобленность также может быть вызвана безразличием родителей, недостатком внимания и любви.

- Узнавшим о травле взрослым рекомендуют вызвать ребёнка на откровенный разговор и услышать его проблемы. Беседа должна проходить в спокойном тоне - без криков и обвинений. К слову, такой же доверительный разговор стоит провести и с детьми, которые знали о травле, но выбрали роль стороннего наблюдателя.

- Юного агрессора важно научить саморегуляции, методам снятия стресса, психологической и эмоциональной разрядке, не причиняющей вреда окружающим.

Если не решать проблему?

А если вовсе не вникать в ситуацию и уповать на то, что вскоре она рассосется без постороннего вмешательства? Этот сценарий волгоградский психотерапевт признает самым губительным для столкнувшегося с буллингом подростка.

- Ребенок, подвергшийся буллингу, уходит в сильную обиду. А обида – это яд, который пьет только тот, кто обижается. Люди, живущие с подобным грузом долгие годы, страдают от низкой самооценки, обесценивают себя, - объясняет врач. – Не работая над проблемой, они рискуют пожизненно оставаться жертвой, быть ведомыми, не иметь собственного мнения и бояться обустраивать собственную жизнь. Еще один возможный вариант – сверхкомпенсация. Это история про постоянное достигаторство: «Сейчас я докажу вам, на что способен». К сожалению, иногда люди так сильно уходят в это достигаторство, что лишают себя какой-то важной сферы – например, отдают все силы работе и не становятся счастливыми семьянинами. А иногда жертва травли находит своих единомышленников и, тесно общаясь с ними, становится закрытым буллером, обижая других «за глаза» - например, пишет неприятные анонимные комментарии в социальных сетях. Конечно, ни один из этих сценариев не связан с счастьем. Для будущей жизни подвергшимся травле детям нужно проработать все травмы и полюбить самого себя. За этим стоит огромная работа, но она действительно нужна для полноценной жизни без обид, страхов и комплексов.

Автор Виктория Чумакова

Фото: V102.RU (архив)