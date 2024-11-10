Общество

В Михайловке бесследно исчез 27-летний парень

Общество 10.11.2024 13:12
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10.11.2024 13:12


Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят оказать помощь в поиске 27-летнего Дмитрия Селезнева, который бесследно исчез десять дней назад в Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщают поисковики. 

Дмитрий Селезнев 1997 года рождения проживал в поселке городского типа Себрово в Михайловке Волгоградской области. С 1 ноября текущего года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в серую куртку и синие джинсы. На ногах - черные кроссовки.

Всех, кто может помочь в поиске пропавшего мужчины, просят обращаться по телефонам: 112 или 8 (800)700-54-52, 89880183300 (Наталья).

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