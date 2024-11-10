Происшествия

Тела двух мужчин нашли в сгоревшем доме в Волгоградской области

Происшествия 10.11.2024 08:58
0
10.11.2024 08:58


В Кумылженском районе Волгоградской области на пожаре погибли двое мужчин 43 и 69 лет. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании деревянного дома в хуторе Белогорском поступило на пульт оперативного дежурного в 22:24.

- Горел по всей площади деревянный дом размером 8х12 м. Пожарные расчеты ПЧ-93 ст.Слащевской ликвидировали горение в 23:20 ч. К сожалению, погибли два человека, - рассказали в ведомстве.


Тела погибших были обнаружены при тушении пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.


Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.11.2024 09:31
Происшествия 10.11.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 20:46
Происшествия 09.11.2024 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 12:07
Происшествия 09.11.2024 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 11:45
Происшествия 09.11.2024 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 10:38
Происшествия 09.11.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 10:37
Происшествия 09.11.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 09:48
Происшествия 09.11.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 08:39
Происшествия 09.11.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 07:28
Происшествия 09.11.2024 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 18:31
Происшествия 08.11.2024 18:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:44
Происшествия 08.11.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:43
Происшествия 08.11.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:33
Происшествия 08.11.2024 16:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:08
Происшествия 08.11.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 15:26
Происшествия 08.11.2024 15:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:12
В Михайловке бесследно исчез 27-летний пареньСмотреть фотографии
12:52
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собаки на волгоградцаСмотреть фотографии
12:14
Администрация Волгограда заплатит полмиллиона за хроническое нежелание убирать свалкиСмотреть фотографии
11:56
Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
11:02
Тюрьма и конфискация: Путин подписал законы, ужесточающие наказание за нелегальную миграциюСмотреть фотографии
09:52
«В отмене нет никакого смысла»: председатель областной комиссии ЕГЭ - о критике экзамена и настрое экспертовСмотреть фотографии
09:31
Водитель иномарки погиб в ДТП в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:14
«Динамо-Синара» 10 ноября сыграет дома с «Кубанью»Смотреть фотографии
08:58
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
Узбека осудили в Волгоградской области за поддельный патент на работуСмотреть фотографии
08:01
Цены на авиабилеты в Волгограде пошли на взлётСмотреть фотографии
07:33
В Волжском умер Почетный гражданин города Вячеслав ШумячерСмотреть фотографии
07:07
Именная футболка Пахмутовой появилась в «Роторе»Смотреть фотографии
21:40
Боксерша из Фролово завоевала бронзу на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
21:21
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Волгоградской области до -8Смотреть фотографии
20:46
Мужчина умер во время охоты в КотовоСмотреть фотографии
20:20
В Волжском накажут «натоптавшего» на дороге водителя грузовикаСмотреть фотографии
19:38
В Камышине с 2025 года хотят ввести турналог в 0,25%Смотреть фотографии
19:03
Волгоградские ватерполистки дважды уступили действующим чемпионам РоссииСмотреть фотографии
18:11
«А нас не спросили»: РЖД добилась отсрочки в строительстве тоннеля для жителей поселка ВолгоградаСмотреть фотографии
17:27
В волгоградском ботаническом саду открылся «Бал хризантем»Смотреть фотографии
16:25
Хлеб, овощи и молочка подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Испанца Роберта Морено огорчила ничья с «Ротором»Смотреть фотографии
14:36
Облздрав: четырем пострадавшим в перевернувшемся внедорожнике оказывается помощьСмотреть фотографии
13:59
В Сочи решат, где будут судить главу Иловлинского района Ивана ГеляСмотреть фотографии
13:13
Хирурги волгоградской больницы №25 спасли пациента с гангренойСмотреть фотографии
12:34
Волгоградку осудили за провальную кражу туфель и кроссовокСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде сгорела квартира самогонщикаСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области внедорожник влетел в отбойник: один погиб, четверо раненыСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде саперы подорвали авиабомбуСмотреть фотографии
 