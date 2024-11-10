Тела двух мужчин нашли в сгоревшем доме в Волгоградской области

В Кумылженском районе Волгоградской области на пожаре погибли двое мужчин 43 и 69 лет. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании деревянного дома в хуторе Белогорском поступило на пульт оперативного дежурного в 22:24.

- Горел по всей площади деревянный дом размером 8х12 м. Пожарные расчеты ПЧ-93 ст.Слащевской ликвидировали горение в 23:20 ч. К сожалению, погибли два человека, - рассказали в ведомстве.





Тела погибших были обнаружены при тушении пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области