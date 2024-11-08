Волгоградцам придется отработать еще одну шестидневку в конце года





Волгоградцев ждет еще одна длинная рабочая неделя в этом году. Как сообщает V102.RU, трудиться предстоит на протяжении шести дней с 23 по 28 декабря включительно.

Суббота станет рабочей из-за понедельника 30 декабря, который открывает в этом году череду новогодних выходных. Чтобы сделать их непрерывными, было решено перенести день на субботу, который, к слову, станет сокращенным.

В общем количестве каникулы для россиян составят целых 11 дней - с 29 декабря по 8 января. Первая рабочая неделя в новом году продлится всего 2 дня – 9 и 10 января.