Общество

Память бойцов СВО Александра Деева и Никиты Нестеренко увековечили в Камышине

Общество 08.11.2024 17:30
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08.11.2024 17:30


В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 8 ноября, увековечили память участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга и награжденных посмертно орденами Мужества. Мемориальные таблички младшему сержанту Александру Геннадьевичу Дееву и ефрейтору Никите Николаевичу Нестеренко установили на фасаде средней школы №10. 

По информации администрации города Камышина, в торжественно-траурной церемонии приняли участие родные и близкие бойцов, педагоги и ученики школы.

Отметим, оба военнослужащих погибли на СВО в апреле 2023 года. Никите Нестеренко на момент гибели едва исполнилось 23 года, Александр Деев погиб в возрасте 35 лет. 

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