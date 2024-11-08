



В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 8 ноября, увековечили память участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга и награжденных посмертно орденами Мужества. Мемориальные таблички младшему сержанту Александру Геннадьевичу Дееву и ефрейтору Никите Николаевичу Нестеренко установили на фасаде средней школы №10.

По информации администрации города Камышина, в торжественно-траурной церемонии приняли участие родные и близкие бойцов, педагоги и ученики школы.

Отметим, оба военнослужащих погибли на СВО в апреле 2023 года. Никите Нестеренко на момент гибели едва исполнилось 23 года, Александр Деев погиб в возрасте 35 лет.