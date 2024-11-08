Происшествия

Из Казахстана в Волгоградскую область пытались проникнуть 25 человек без документов

Происшествия 08.11.2024 10:10
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08.11.2024 10:10


В Волгоградской области в пунктах пропуска через госграницу выявлено 25 человек с недействительными документами, которые пытались попасть в РФ их Казахстана. Как сообщили V102.RU в Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области, еще один человек оказался в федеральном розыске.

Совместную пограничную операцию «Солидарность – 2024» в рамках Шанхайской организации сотрудничества провели сотрудники управления совместно с УФСБ России по Волгоградской области во взаимодействии с казахстанскими партнерами, администрациями приграничных районов, членов добровольных народных дружин и местного населения.

По результатам проведенной пограничной операции к административной ответственности за нарушение режима госграницы РФ и нарушение пограничного режима в пограничной зоне привлечено более 30 человек.

В ходе совместных рейдов полицией при силовой поддержке Росгвардии выявлено свыше 25 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Все нарушители также привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности в России.

Фото: V102.RU (архив)

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