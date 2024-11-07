КСП проверит траты на систему оповещения населения в Волгограде

Контрольно-счетной палате Волгоградской области депутаты подготовили поручение с планом проверок на 2025 год, в числе которых есть пункт, касающийся системы оповещения населения региона, сообщает V102.RU со ссылкой на законопроект.

Соответствующая проверка запланирована на второй-третий квартал 2025 года. Аудиторы КСП должны изучить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на мероприятия по созданию, совершенствованию и обеспечению функционирования региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Волгоградской области за 2023-2024 годы и несколько месяцев 2025 года.

Напомним, что изменения в порядок содержания, проверки и применения региональной автоматической системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Волгоградской области были внесены осенью 2023 года. Поддержание системы оповещения населения в состоянии постоянной готовности возложено на комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области и ГКУ Волгоградской области «Центр управления и связи».