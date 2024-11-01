Волго-Донской судоходный канал замерзнет в ноябре раньше времени

Ранний ледостав ожидают в этом году на Цимлянском водохранилище и Волго-Донском судоходном канале. Об этом, как передает V102.RU, судовладельцев предупреждает ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

- Установление ледостава на Цимлянском водохранилище и Волго-Донском судоходном канале произойдет на 4 дня раньше средних многолетних сроков, появление льда ожидается 24-26 ноября 2024 г., - говорится в сообщении.

Судовладельцев просят учитывать погодные условия при планировании рейсов в завершающий период навигации.

В Волгоградской области в первую декаду ноября ожидается понижение среднесуточных температур до отрицательных значений.

МЧС региона сегодня, 1 ноября, объявило штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а также ураганный ветер.

Фото: V102.RU (архив)