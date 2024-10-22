В Волгоградской области суд поставил зэка на костыли

Общество 22.10.2024 12:11
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22.10.2024 12:11
В Волгограде в результате принятых прокуратурой мер осужденному предоставлены технические средства реабилитации. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, проверка надзорного органа установила, что отбывающий наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН инвалид второй группы долгое время не обеспечивался протезом и новыми костылями.
Прокуратура подала в Тракторозаводский суд иск о возложении обязанности на администрацию исправительного учреждения обеспечить заключенного средствами реабилитации.
Иск удовлетворили и в настоящее время судебный акт фактически исполнен.
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