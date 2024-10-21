Пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увезли в больницу №25

Общество 21.10.2024 15:41
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21.10.2024 15:41
Пострадавшие в сегодняшнем ДТП в Жилгородке в Волгограде доставлены в приемный покой больницы №25. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, врачи осматривают двух 66-летних и 48-летнюю женщин, которые находились в салоне в качестве пассажиров. Также оказывается помощь 49-летнему водителю.
Напомним, авария случилась на улице Космонавтов около двух часов дня. Водитель потерял управление маршруткой №56 и микроавтобус врезался в столб.
В Госавтоинспекции выясняются обстоятельства ДТП.
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