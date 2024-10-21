Общество

Силовики в поисках мигрантов добрались до ночных кабаков на севере Волгограда

Общество 21.10.2024 13:37
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21.10.2024 13:37


В Тракторозаводском районе Волгограда в минувшие выходные провели рейды по местным кабакам в целях выявления нарушений в сфере миграционного законодательства и других нарушений. Как сообщили V102.RU, в местный отдел полиции по итогам рейда были доставлены 24 нарушителя. 



-  Целями мероприятия являлись профилактика преступлений и правонарушений в сфере миграционного законодательства, а также совершаемых в общественных местах, недопущение продажи контрафактного алкоголя в увеселительных заведениях, задержание лиц, находящихся в розыске, выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.  


В мероприятии, проводимом при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, приняли участие оперативники, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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