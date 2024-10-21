



В Тракторозаводском районе Волгограда в минувшие выходные провели рейды по местным кабакам в целях выявления нарушений в сфере миграционного законодательства и других нарушений. Как сообщили V102.RU, в местный отдел полиции по итогам рейда были доставлены 24 нарушителя.





- Целями мероприятия являлись профилактика преступлений и правонарушений в сфере миграционного законодательства, а также совершаемых в общественных местах, недопущение продажи контрафактного алкоголя в увеселительных заведениях, задержание лиц, находящихся в розыске, выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.





В мероприятии, проводимом при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии, приняли участие оперативники, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области