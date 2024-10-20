Вандалы повредили настил над укрытым на зиму фонтане в Волжском

Компания молодежи устроила безудержное веселье на сооружении, которое коммунальные службы в городе Волжском Волгоградской области возвели над фонтаном, законсервированным на зиму. Как сообщает V102.RU, разгул юных вандалов попал на камеру видеонаблюдения.





На записи видно, как молодые люди распивают что-то из бутылки, танцуют возле фонтана, а потом взбираются на защитный короб и начинают прыгать на нем, чтобы поломать. В итоге ихх усилия увенчались успехом – настил им удалось проломить в нескольких местах.





По предварительным данным, данный фонтан расположен у памятника воинам, погибшим при исполнении интернационального долга.

Видео, которое уже разошлось по соцсетям, подписано МАУ «СГТ». Отмечается, что сотрудники муниципального учреждения по факту случившегося обратились в полицию.

Видео: Короче, Волгоград / t.me



