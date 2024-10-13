Общество

Волгоградцев зовут полюбоваться на редкую комету Цучиньшань-АТЛАС

Общество 13.10.2024 08:59
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13.10.2024 08:59


В волгоградском планетарии организуют специальные наблюдения редкой кометы, которая появляется на небе раз в несколько лет. Именно такой является комета, открытая китайскими астрономами в Обсерватории Пурпурной горы - Цучиньшань-АТЛАС в 2023 году, рассказали V102.RU в планетарии  

Комета Цучиньшань-АТЛАС имеет неустановленный период обращения, но, как, минимум, миллионы лет. Есть вероятность, что после этого пролёта Солнца выбросит её из нашей системы.

27 сентября она прошла на минимальном расстоянии от Солнца в 59 млн км. Тогда же комета стала хорошо видна в южных и экваториальных широтах. С 5 по 10 октября Цучиньшань-АТЛАС скрывалась в лучах Солнца. Теперь она от него отдаляется и с 15 октября у неё начнётся вечерняя видимость. Полюбоваться этим небесным телом могут и волгоградцы.

В частности, в  обсерватории планетария запланированы специальные наблюдения кометы в рефрактор Carl Zeiss 300/5000 с 18 до 19 часов с 15 октября до конца месяца при условии ясного неба. При этом, подчеркнули в планетарии, на обычных наблюдениях, начинающихся в 20 часов 30 минут, комету видно не будет.

Фото Волгоградский планетарий VK.com

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