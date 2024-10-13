Волгоградцев зовут полюбоваться на редкую комету Цучиньшань-АТЛАС





В волгоградском планетарии организуют специальные наблюдения редкой кометы, которая появляется на небе раз в несколько лет. Именно такой является комета, открытая китайскими астрономами в Обсерватории Пурпурной горы - Цучиньшань-АТЛАС в 2023 году, рассказали V102.RU в планетарии



Комета Цучиньшань-АТЛАС имеет неустановленный период обращения, но, как, минимум, миллионы лет. Есть вероятность, что после этого пролёта Солнца выбросит её из нашей системы.27 сентября она прошла на минимальном расстоянии от Солнца в 59 млн км. Тогда же комета стала хорошо видна в южных и экваториальных широтах. С 5 по 10 октября Цучиньшань-АТЛАС скрывалась в лучах Солнца. Теперь она от него отдаляется и с 15 октября у неё начнётся вечерняя видимость. Полюбоваться этим небесным телом могут и волгоградцы.В частности, в обсерватории планетария запланированы специальные наблюдения кометы в рефрактор Carl Zeiss 300/5000 с 18 до 19 часов с 15 октября до конца месяца при условии ясного неба. При этом, подчеркнули в планетарии, на обычных наблюдениях, начинающихся в 20 часов 30 минут, комету видно не будет.