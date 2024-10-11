В Волгоградской области повысят зарплаты лесникам

В Волгоградской области повысят оклады сотрудникам ГКУ ВО «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями и охотничьему надзору», передает V102.RU.

Как пояснили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, дирекция будет образована в срок до 24 января 2025 года в рамках реорганизации госучреждений путем их присоединения к ГКУ ВО «Волгоградоблохота».

Планируется, что новое учреждение, на которое будут возложены полномочия по управлению территориями заказников, будет более эффективным и прибыльным за счет централизация закупочных процедур и выполнения платных работ.

При этом специалистам, которые трудятся в лесном хозяйстве и сфере охраны окружающей среды, предложено повысить зарплату. Она должна быть не ниже размера среднемесячной зарплаты работников по региону. Также доля должностных окладов, как отмечается, в структуре заработной платы нужно обеспечить не ниже 70%.

В настоящее время в подведомственных облкомприроды учреждениях у 662 работников, получающих заработную плату в размере МРОТ, доля оклада в структуре зарплаты составляет 26-40%. Зарплату в размере от 20 до 26 тысяч рублей (доля оклада 29-52%) получают 984 сотрудника.

От 35 до 56 тысяч рублей (доля оклада 26%) получают 114 человек.

- При этом начисление выплат стимулирующего характера работникам указанных учреждений осуществляется в максимальном размере в целях соответствия размеров заработной платы МРОТ и среднему размеру заработной платы в Волгоградской области. При таких обстоятельствах выплаты стимулирующего характера фактически не соответствуют своему предназначению, а именно, стимулированию работников к активному достижению высоких результатов служебной деятельности, выполнению важных и особо важных заданий, - поясняют в профильном комитете.

По данным Росстата, средняя зарплата в Волгоградской области в 2023 году составила 51,8 тысячи рублей. При этом средняя заработная плата в лесничествах Волгоградской области в прошлом году была 26,2 тысячи рублей. В других учреждениях, в том числе осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, - от 32,6 до 46,5 тысячи рублей.