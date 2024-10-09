Северным сиянием любуются жители Волгоградской области с 8 октября

Общество 09.10.2024 08:06
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09.10.2024 08:06
Жители Волгоградской области уже второй день подряд наблюдают красивейшие картины на ночном небосклоне. Фото северного сияния они публикуют в местных пабликах, передает V102.RU.
Накануне, 8 октября, завораживающие пейзажи неба с разноцветными сполохами зафиксировали жители Дубовского района. Ранее похожими картинками делились жители других районов области.
При этом северное сияние наблюдают в эти дни и россияне, живущие в других регионах европейской части страны. Это явление обычно вызывает сильная магнитная буря, которая и атакует землян в эти дни.
Фото Дубовский базар t.me
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