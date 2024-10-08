Общество

Для волгоградских подростков открыли центр по обучению управлению БПЛА

Общество 08.10.2024 15:32
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08.10.2024 15:32


В Волгоградском техническом колледже открыли региональный центр практической подготовки по работе с беспилотными авиационными системами. Как сообщает V102.RU, одновременно с центром начали свою работу и профильные кружки в 17 школах Волгограда, Волжского, Дубовки, Камышина, Николаевска, Михайловки, Урюпинска и Городищенского района.

По информации комитета образования, науки и молодежной политики, в колледже студентов обучат управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию БПЛА. В кружках же школьники смогут научиться основам программирования и управления, а также познакомиться с профессией «Оператор беспилотных летательных аппаратов».


– После церемонии открытия в учебно-производственном технопарке гостям презентовали образовательные площадки и оборудование: агропромышленный беспилотный комплекс, беспилотные авиационные системы (БАС) самолетного и мультироторного типа, БАС самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания и БАС-гибрид с вертикальным и горизонтальным взлетом и посадкой, – рассказали в администрации Волгоградской области.

Отдельное внимание было уделено зонам ремонта и ЗD-технологий, которые оборудованы необходимыми специализированными столами, инструментами монтажников радио и микроэлектронники, ЗD-принтерами, компьютерами и программным обеспечением. 


Кроме того, в классах для обучающихся созданы специальные рабочие места, которые оборудованы малой полетной зоной, компьютером, ремонтной станцией, учебным набором квадрокоптера, ноутбуком, видео-очками, тренажерами-симуляторами и необходимыми инструментами. Сама полетная зона имеет сетчатое ограждение, амортизирующее покрытие пола и систему ультразвуковой навигации.

Азами новой профессии планируется обучить 1400 человек по программам дополнительного и среднего профессионального образования.

Напомним, в 2023 году Волгоградская область вошла в число субъектов страны, выигравших конкурсный отбор Минпросвещения России.

Фото: администрация Волгоградской области

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