В Волгограде 7 гимнасткам вернули 100 тысяч за поездку на соревнования

Общество 08.10.2024 11:51
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08.10.2024 11:51
В Волгограде по искам прокуратуры восстановлены права юных спортсменов в части оплаты из бюджета расходов на участие в соревнованиях. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 7 юных гимнасток принимали участие в составе сборной региональной команды во Всероссийских соревнованиях по эстетической гимнастике в Казани на основании приказа комитета физической культуры и спорта. Спортсменки должны были отправиться на турнир за счет средств областного бюджета, который финансирует сборные Волгоградской области по различным видам спорта. Однако в компенсации затрат на проезд и проживание для участия в соревнованиях семьям было отказано.
В целях защиты интересов спортсменок прокуратура направила иск в Кировский районный суд Волгограда с требованием взыскать в пользу гимнасток около 100 тысяч рублей в качестве расходов, понесенных в связи с участием в турнире.
Исковые требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме.
По мере вступления судебных актов в законную силу прокуратурой будет проконтролировано их исполнение, заверили в надзорном органе.
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