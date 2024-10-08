Массовое ДТП собрало 2-километровую пробку у Волгоградского аграрного университета





8 октября в Советском районе Волгограда утро вновь началось с массового ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз авария сразу с несколькими легковыми автомобилями произошла на Университетском проспекте у дома №22, в районе аграрного университета. Очевидцы засняли произошедшее на видео.





Судя по опубликованным кадрам, сильнее всего пострадал автомобиль, впоследствии выскочивший на встречную полосу. У машины оказалась повреждена задняя часть кузова, а также боковые двери.

Отметим, из-за аварии по направлению движения в Кировский район образовался двухкилометровый затор. По сообщениям очевидцев, на место уже прибыла карета скорой помощи. Кроме того, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», у автобусной остановки «Аграрный университет» произошло ещё одно ДТП. Редакция уточняет подробности обоих происшествий в правоохранительных органах.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me