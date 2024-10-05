Руководство следственного отдела побывало в школе №54 Волгограда

В Волгограде руководство районного следственного отела регионального Следственного комитета Российской Федерации побывало в школе №54 в Советском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», Евгений Мангутов лично поздравил педагогов образовательного учреждения с Днём учителя.
– Это образовательное учреждение и Следственный комитет связывает давняя и крепкая дружба, – пояснили в пресс-службе СУ СКР. – На протяжении нескольких лет в школе действуют кадетские классы СК России, ученики которых активно принимают участие в мероприятиях, организованных ведомством, а офицеры следственного управления поддерживают ребят и оказывают им помощь во всех начинаниях.
Евгений Мангутов вручил педагогам цветы и подарки.
Фото: СУ СК России по Волгоградской области