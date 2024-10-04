Общество

Путин наградил волгоградских учителей, чиновницу и спасателя

Общество 04.10.2024 18:38
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04.10.2024 18:38


Президент России Владимир Путин подписал 4 октября указ  «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, в число награжденных вошли учителя, спасатель и сотрудница аппарата губернатора Волгоградской области.

Знаком отличия «За безупречную службу» ХХХ лет глава государства наградил Наталью Бабичеву. Как следует из подписанного президентом России указа, волгоградка возглавляет отдел управления по вопросам государственной службы и кадров аппарата губернатора. 

Также упомянутым указом Владимир Путин медалью «За спасение погибавших» наградил Дмитрия Федосеева. Житель Волгограда трудится спасателем в ГКУ ВО «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области». 

Кроме того, знака отличия «За наставничество» удостоена методист гимназии №17 Ворошиловского района Волгограда Нателла Рождественская. 

А вот почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоены сразу трое волгоградских педагогов. Это учитель средней школы №2 города Волжского Юлия Ганькина,  учитель школы №30 им. Медведева С.Р. Ирина Лопатина, а также учитель-дефектолог школы-интерната №7 Надежда Парамонова. 

Фото: пресс-служба Кремля 

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