В Волжском электросамокатчик убежал после ДТП с машиной

Необычное дорожное происшествие случилось сегодня, 2 октября, в Волжском. На улице Карбышева произошло столкновение электросамоката с автомобилем. Очевидцы опубликовали кадры лежащего на проезжей части СИМ рядом с автомобилем и забеспокоились, что с его владельцем.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что ДТП случилось сегодня в 15-30 ч. напротив дома №39.
- Неустановленный водитель самоката совершил наезд на Datsun, после чего бросил самокат и скрылся с места ДТП. Автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет,
- раскрыли подробности дорожного инцидента в ведомстве.
Фото из архива V102.RU