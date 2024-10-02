



Команда Волжского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, успешно выступила на 20-м юбилейном корпоративном форуме ТМК «Горизонты», который прошел в Сочи с 23 по 29 сентября. ВТЗ стал лидером среди всех предприятий ТМК по количеству призовых мест в командном зачете.

По итогам центрального события форума — Молодежной научно-практической конференции — работники ВТЗ получили четверть призовых мест, в том числе заняли первое место в пяти треках. Наиболее эффективными признаны проект Михаила Чубукова о совершенствовании технологии производства непрерывнолитой заготовки, предложения Светланы Тимофеевой по управлению выбросами при газокислородной резке металлолома и инициатива Натальи Шолоховой по снижению расхода технологического инструмента в треке «Ремонт и модернизация основных средств». В треках «Управление качеством» и «Финансовый менеджмент» победили дуэты Александра Сотникова и Владислава Гринцова, а также Сергея Кирсанова и Макса Никитина.

Всего ВТЗ представил 41 доклад, некоторые из которых были разработаны совместно со специалистами других предприятий ТМК. В работе научной конференции также приняли участие четверо студентов волгоградских вузов, которые ранее прошли конкурсный отбор на заводском этапе МНПК. Большинство предложений имеют доказанный экономический эффект и готовы к масштабированию на других предприятиях ТМК.

ВТЗ также вошел в число лауреатов конкурса корпоративных СМИ имени Сергея Папина, получив диплом за лучший печатный материал в категории «Персона». Кроме того, завод второй раз подряд стал победителем корпоративного турнира по мини-футболу. В рамках работы форума специалисты завода приняли активное участие в деловой программе: тренингах, пленарных дискуссиях, встречах с известными деятелями из сфер производства, образования, культуры и спорта.

— Форум «Горизонты» из года в год доказывает эффективность в продвижении передовых идей и становится ступенью профессионального роста для одаренных и целеустремленных сотрудников. В этом году работники ВТЗ вновь продемонстрировали заинтересованность, инициативность, силу характера. На примере нашего предприятия мы видим, как локальный успех каждого работника перерастает в успех всего завода и компании, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Форум ТМК «Горизонты», который организует Корпоративный университет TMK2U, направлен на поиск и продвижение наиболее одаренных и инициативных специалистов и руководителей, представляющих собственные идеи по совершенствованию технологий и бизнес-процессов, созданию новых продуктов, достижению финансовых результатов компании. В юбилейном 20-м форуме участвовало более 600 сотрудников компании.

Фото: пресс-служба ВТЗ

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