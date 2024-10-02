В Волгоградской области скончалась бывший главврач Нехаевской ЦРБ Ольга Рябцева

Печальную новость сообщили в облздраве – на 63-м году жизни скончалась Ольга Геннадьевна Рябцева, отличник здравоохранения, передает V102.RU.

Ольга Геннадьевна родилась 5 декабря 1961 года в поселке Лог Иловлинского района. Окончила Волгоградский государственный медицинский институт в 1987 году по профилю «Лечебное дело».

С 1988 года начала профессиональную деятельность в Нехаевской ЦРБ в должности врача акушера-гинеколога, в последующем возглавляла ЦРБ в период с 2010 по 2018 годы.

Ольга Геннадьевна посвятила работе в Нехаевской ЦРБ в общей сложности 35 лет. За многолетний и добросовестный труд была отмечена почётной грамотой комитета здравоохранения Волгоградской области.

Комитет здравоохранения выражает искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Ольги Геннадьевны.

Фото облздрава