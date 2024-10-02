В Камышине делегация ООН проверила ПВР для беженцев из ЛНР и ДНР





В городе Камышине Волгоградской области эксперты Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев проинспектировали условия размещения граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонских областей, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Во время проверки комиссия встретилась с проживающими в ПВР на базе гостиничного комплекса «Опава» и загородного отеля «Авиабаза». Контролеры ознакомились с уловиями проживания, питания, доступностью медицинской помощи.





Кроме того, инспекторы проверили условия предоставления услуг по оформлению документов, получению медицинской помощи, решению бытовых вопросов, а также трудоустройства и оформления детей в образовательные учреждения.

На сегодняшний момент в пунктах на территории Камышина проживает более 60 человек. Напомним, что первые беженцы прибыли в регион в феврале 2022 года.

Фото: администрация Камышина