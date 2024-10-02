В Волгоградской области 2 октября заработают учебные сирены

Общество 02.10.2024 08:27
0
02.10.2024 08:27
Сегодня, 2 октября, в Волгоградской области пройдет массовая проверка систем оповещения. Как напоминает V102.RU, сигнал тревоги включат во всех муниципалитетах региона с 10 до 11 ч.
Жителей просят не паниковать при звуках сирены. Необходимо включить любой общедоступный канал телевизора или радио и прослушать информационное сообщение. При этом никуда бежать и прятаться не надо.
Напомним, проверка систем оповещения происходит в регионе два раза в год.
Волгоградцам предстоит шестидневная рабочая неделя в октябре02.10.2024 09:46
Общество 02.10.2024 09:46
В Волгограде выставят полотна живописца Анатолия Михайлова02.10.2024 08:19
Общество 02.10.2024 08:19
Мольба ищет дом: под Волгоградом власти райцентра пытаются пристроить лошадь в добрые руки02.10.2024 06:37
Общество 02.10.2024 06:37
На фоне удара Ирана по Израилю произошёл сбой в работе Telegram01.10.2024 20:33
Общество 01.10.2024 20:33
В Волгограде установят локомотив 1940 года выпуска01.10.2024 17:39
Общество 01.10.2024 17:39
В Суровикино с Днём пожилого человека поздравили последнего ветерана ВОВ в районе01.10.2024 17:19
Общество 01.10.2024 17:19
В Волгограде на контейнерной площадке выросла свалка в человеческий рост01.10.2024 16:18
Общество 01.10.2024 16:18
Полицию Саратова возглавил экс-начальник спецназа «Гром» Юрий Абрамов01.10.2024 15:51
Общество 01.10.2024 15:51
Волжанина осудят за фиктивное сожительство с шестью мигрантами01.10.2024 15:20
Общество 01.10.2024 15:20
В Волгограде прокуратура потребовала заблокировать сайт с бесплатным порно01.10.2024 14:33
Общество 01.10.2024 14:33
Команда «Красного Октября» стала чемпионом Объединенной футбольной лиги01.10.2024 14:21 Реклама
Общество 01.10.2024 14:21 Реклама
Ожоги 90% тела получил житель Камышина при пожаре в СНТ01.10.2024 12:46
Общество 01.10.2024 12:46
Над Волгоградом по воздуху пронесут старинную икону Божией Матери01.10.2024 11:56
Общество 01.10.2024 11:56
В Волжском прошло посвящение в молодые металлурги01.10.2024 11:47
Общество 01.10.2024 11:47
Пропавшая на Сарпинском 83-летняя пенсионерка провела ночь в самодельном шалаше01.10.2024 11:41
Общество 01.10.2024 11:41