



1 октября традиционно отмечается международный День пожилого человека. В Суровикинском районе Волгоградской области представители прокуратуры поздравили 99-летнюю Анну Георгиевну Золотовскову. Женщина – последний ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в муниципалитете.

- В годы войны Анна Георгиевна служила в технической роте, подвозила на грузовом автомобиле снаряды, питание для бойцов. Во время службы она побывала в Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии, Японии, домой в родной район вернулась в ноябре 1945-го, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, в мирной жизни и до самой пенсии ветеран посветила себя бухгалтерскому делу, а после - домохозяйству.