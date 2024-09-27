



Волгоградский государственный институт искусств и культуры стал одним из первых учебных заведений в России, которое реализует многоступенчатую систему подготовки кадров в сфере культуры и искусств «школа, колледж, вуз». Также институт вошел в пилотный проект Минцифры по использованию цифровых студенческих билетов и зачетных книжек. Как пояснили в учебном заведении, в этом проекте участвуют всего два вуза Волгоградской области.

- Теперь образовательный процесс осуществляется, в том числе, в соответствии с последними требованиями цифрового образования, - отметили в институте искусств и культуры. - В рамках приёмной кампании 2024 года было принято более двух тысяч заявлений. Как обычно, самыми востребованными среди абитуриентов стали направления: «Дизайн и декоративно-прикладное творчество», «Хореографическое творчество», «Театральное творчество», «Эстрадное пение», «Актерское искусство», а также «Фортепианное исполнительство», - прокомментировали в учебном заведении.

География абитуриентов из года в год остается впечатляющей. Среди первокурсников ВГИИК можно встретить представителей Казахстана, Сибири, Новороссийска. На особых условиях были зачислены жители Белгородской и Курской областей, вновь присоединенных республик, а также члены семей участников СВО. А первокурсником в камышинском филиале стал один из участников боевых действий.

- В новом учебном году впервые началась подготовка специалистов по образовательным программам магистратуры на бюджетной основе по специальностям: «Музыкально-инструментальное искусство», «Вокальное искусство» и «Социально-культурная деятельность» в очной форме, - пояснили в институте искусств.





Расширяется и актуализируется издательская деятельность вуза, подтвержденная регистрацией в Роскомнадзоре для публикаций монографий, сборников научных конференций, учебных и учебно-методических пособий. Так, научный журнал «Искусство Культура Образование: современные тенденции» выпустил уже два номера.

- Благодаря губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, Комитету культуры Волгоградской области студенты учебного заведения начали год в отремонтированных аудиториях, с новыми инструментами. К восторгу молодежи, проживающей в общежитии, для них распахнулись двери в светлые комнаты с новой мебелью и ремонтом, обеспечивающим комфортное проживание, - подчеркнула и.о. ректора ВГИИК Оксана Луконина.