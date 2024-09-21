Общество

В Волгограде из-за «Кросса Наций» изменили схему движения автомобилей

Общество 21.09.2024 09:18
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21.09.2024 09:18


21 сентября в Центральном районе Волгограда начала действовать временная схема автомобильного движения. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за проведения марафона «Кросса Наций» городские власти перекрыли Нулевую продольную магистраль в границах ул. Комсомольской и ул. М. Крылова, а также сделали пешеходными примыкающие участки ул. 7-й Гвардейской и ул. Землянского. Ограничения будут действовать с 6:00 до 14:00.

Напомним, как ранее уже сообщала редакция, приостановка автомобильного сообщения по рокадной дороге необходима для подготовки и проведения Всероссийского Дня бега «Кросс Нации-2024». Старт забегам будет дан в 10:00 у амфитеатра. Участникам смогут испытать свои силы на дистанциях 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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