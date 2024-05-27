Политикам такое не снилось: Владимир Шкарин снова возглавил ВолгГМУ

В Волгограде сегодня, 27 мая, прошли выборы ректора Волгоградского государственного университета (ВолгГМУ). Как сообщает ИА «Высота 102», пост руководителя образовательного учреждения по итогам тайного голосования снова достался Владимиру Шкарину.

По информации пресс-службы волгоградского медуниверситета, руководителя вуза выбирали в ходе конференции с участием представителей всех структурных подразделений университета, включая Пятигорский медико-фармацевтический институт (филиал ВолгГМУ).

По итогам тайного голосования Владимир Шкарин набрал 98,05% всех голосов. Остаток 1,95% разделили конкуренты старого нового ректора – первый проректор, профессор кафедры хирургических болезней №1 Института НМФО, доктор медицинских наук, доцент Александр Николаевич Акинчиц, а также проректор по развитию регионального здравоохранения и медицинской деятельности, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии, кандидат медицинских наук, доцент Ольга Николаевна Барканова.

– В непростую пятилетку с глобальными вызовами нами сделано многое, ещё больше предстоит сделать в следующие 5 лет, - отметил Владимир Шкарин.

Напомним, что Владимир Шкарин заведует кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института НМФО, доктор медицинских наук, профессор. В пресс-службе вуза особо подчеркивают тот факт, что руководитель имеет богатый опыт в менджменте:

– Стаж управленческой деятельности составляет более 24 лет, – передает пресс-служба.

Фото: пресс-служба ВолгГМУ