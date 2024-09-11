Волгоградцев ожидает 6-балльная магнитная буря 13 сентября





Пятница 13-го сентября грозит обернуться проблемами метеозависимым волгоградцам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН, в этот день на землю обрушится магнитная буря мощностью в 6 баллов по шкале Kp.

Согласно опубликованным данным, удар солнечного ветра придётся на ночь с 12 на 13 сентября. На исходе дня геомагнитная активность вырастет до 5 баллов, а ближе к 6 утра достигнет пиковой отметки. Далее сила магнитной бури вновь несколько снизится, однако геомагнитные возмущения продолжат воздействовать на нашу планету до 18:00.

Отметим, магнитная буря силой в 6 из 9 возможных баллов считается средней. Несмотря на то, что её сила далека до максимума, она всё же может оказать влияние как на метеочувствительных людей, так и на спутники, отвечающие за передачу информации и геолокацию. Ранее на этой неделе волгоградцам уже пришлось пережить геомагнитный удар. Светило испытывало жителей региона на прочность 10 и 11 сентября.