Волгоградка принесла с фотоохоты первый «трофей» регоператору





Жительница Волгограда на видео зафиксировала факт сброса строительного мусора в Советском районе. Подтверждение совершенного нарушения горожанка прислала на почту регионального оператора «ЭкоЦентр». Это первый «трофей» в рамках экологической акции, объявленной накануне. Сообщается, что эконарушитель был застукан на месте дважды.

– Крупные куски бетона мужчина привозил на кроссовере и выгружал на землю в Советском районе по улице Перекопская. В итоге в нескольких метрах от контейнерной площадки образовалась свалка строительных отходов, – рассказали в «ЭкоЦентре». – Инцидент зафиксирован на видео 9 сентября в 16:30. В этот день местная жительница засняла на видео этого нарушителя дважды. Она не побоялась остановиться, сделать замечание, записать факт сброса отходов и госномера нарушителя.







– Подъехала и сняла первое видео, сказала, чтобы убрал мусор и тогда отправлять никуда не буду, на обратном пути увидела, что он привез еще одну машину и уже снял госномера, еще и хамил, – пояснила автор видео.

Как и было обещано ранее, автор видеоролика получит вознаграждение от регионального оператора в размере 500 рублей.

– Видеоматериалы для привлечения нарушителя к ответственности будут направлены в Управление МВД по г. Волгограду и комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области, – заверяют в «ЭкоЦентре».

Напомним, что подобные видео, а также фото, компания принимает на почтовый ящик pressa_eco@clean-rf.ru в рамках акции «Фотоохота на эконарушителей», которая продолжится до 11 октября. Рассматриваются только фото и видеоматериалы, соответствующие требованиям: фиксация момента сброса отходов, госномера транспортного средства, используемого при совершении нарушения. Необходимо предоставить достоверную информацию о дате, месте, времени факта сброса отходов.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»