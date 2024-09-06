Общество

До 15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, забившему насмерть пожилого отца

Общество 06.09.2024 10:05
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06.09.2024 10:05


В Волгограде направлено в суд дело об убийстве пожилого мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на следствие, пенсионер был жестоко избит собственным сыном и впоследствии скончался от полученных увечий.

- 12 июля текущего года обвиняемый в ходе конфликта со своим отцом нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Осознав содеянное, 41-летний мужчина решил попытаться скрыть произошедшее. Он переодел себя и бездыханное тело отца в чистую одежду, а также попытался замыть следы крови на полу. Впоследствии он сам обратился в полицию и попытался убедить правоохранителей в том, что пенсионера убили неизвестные, которые ворвались в квартиру, пока он был в магазине.

Однако, обнаруженные на месте происшествия улики заставили сына сознаться в содеянном. Мужчина сейчас находится под стражей. Его судьбу уже в ближайшее время предстоит решить суду. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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