Сегодня,5 сентября, в Волгограде прошла торжественная церемония награждения наиболее отличившихся жителей региона. Как сообщили V102.RU в обладминистрации, за высокий профессионализм и самоотверженность региональных наград удостоены участники аварийно-спасательных работ в Котельниковском районе, где 29 июля текущего года в результате ДТП с КАМАЗом сошел с рельсов пассажирский поезд Казань - Адлер.

Для помощи пассажирам и ликвидации последствий ЧП были привлечены порядка 1000 человек — пожарных, спасателей, железнодорожников, сотрудников правоохранительных структур, медицинских и социальных работников, работников органов власти и местного самоуправления, волонтеров и добровольцев.

- В результате оперативных профессиональных действий поездной бригады, экстренных служб, прибывших на место аварии в считанные минуты, местных жителей, оказавшихся рядом, всех привлеченных специалистов удалось самое главное — избежать гибели людей, оказать своевременную помощь всем пострадавшим, а затем в кратчайшие сроки восстановить движение поездов и полностью устранить последствия дорожно-транспортного происшествия. И сегодня в вашем лице, уважаемые товарищи, жители Волгоградской области, жители многих других регионов России говорят большое спасибо всем, кто принимал участие в спасении людей и ликвидации последствий этой сложной аварии, - сказал губернатор Андрей Бочаров в ходе церемонии, которая состоялась в Зале Воинской и Трудовой Славы администрации региона.





За выверенные и профессиональные действия при помощи людям на перегоне Гремячая - Котельниково региональной медалью «За доблесть и мужество» награжден глава Котельниковского района Сергей Понкратов, почетными знаками «За труд и пользу» — главный врач Котельниковской ЦРБ Дмитрий Кочетков, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации 25-й больницы Илья Настачук, почетным званием «Заслуженный спасатель Волгоградской области» — мастер-пожарный областного ГУ МЧС России Павел Кулаков, Почетной грамотой губернатора Волгоградской области — железнодорожный электромеханик Максим Мацукин и специалист администрации Котельниковского района Оксана Стекольникова.





Удостоены региональных наград представители других профессий, которые также многое сделали на благо региона. Так, орден «За заслуги перед Волгоградской областью» был вручен Почетному строителю России, активному участнику возрождения кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде, Льву Алферову. Губернатор и все присутствующие поздравили Льва Александровича с 75-летием.

Наградами также отмечены:

- Звание «Заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области» присвоено эндокринологу областной детской клинической больницы Ирине Казариной, заведующей анестезиолого-реанимационным отделением областного кардиоцентра Татьяне Поляковой;

- Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Волгоградской области» — художественному руководителю, главному дирижеру Волгоградского академического симфонического оркестра Волгоградской филармонии Андрею Аниханову и известному скульптору, Заслуженному художнику России Сергею Щербакову;

- «Заслуженными работниками культуры Волгоградской области» стали музыкант симфонического оркестра Волгоградской филармонии, лауреат международных фестивалей и конкурсов Лариса Арбиева и директор ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий» Дмитрий Асеев.

- Впервые в истории современной наградной системы региона был вручен почетный знак Волгоградской области «Хранитель традиций». За значительный вклад в дело сохранения и приумножения историко-культурного наследия нашей земли, информационно-просветительную деятельность им отмечен экскурсовод Центра развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области Роман Шкода;

- Почетное звание «Заслуженный энергетик Волгоградской области» присвоено главному инженеру АО «Волгоградоблэлектро» Сергею Зубенко;

- Почетным званием «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Волгоградской области» отмечены ветеран региональной журналистики, фотожурналист и фотохудожник Геннадий Бисенов, старейший ведущий и золотой голос программы службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Волгоград-ТРВ» Сергей Арсентьев, режиссер этой же телекомпании Ирина Колесниченко, спецкорреспондент ТАСС Василина Борко.





- В этом зале также присутствуют люди, удостоенные государственных наград Волгоградской области за свои выдающиеся трудовые, профессиональные, творческие и общественные заслуги. Вы и ваши товарищи активно участвуете в реализации национальных проектов и приоритетных проектов, своим трудом, своими талантами создаете современную историю региона и нашей страны в целом. Ваши достижения являются вдохновляющим примером для жителей Волгоградской области, молодежи, для всего нашего общества и государства. Благодарю Вас и, конечно, ваши семьи, ваши трудовые коллективы за высокий профессионализм и ответственное, неравнодушное отношение к делу. Спасибо большое! — поблагодарил награжденных Андрей Бочаров.

Фото: администрации Волгоградской области