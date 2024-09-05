Центр «Фобос» предупредил о возвращении аномальной жары на юг России

Специалисты центра «Фобос» спрогнозировали со следующей недели возвращение аномальной жары на юг России, сообщает V102.RU.

— В начале новой недели на Русскую равнину вернется аномальная жара. Даже в Заполярье дневная температура повысится до +18…+23°. В средней полосе и на Северо-Западе воздух прогреется до +23…+28°. А в эпицентре зноя вновь окажется юг страны — здесь днем до +28…+33°. Так что зной продолжит бить рекорды, — пояснили синоптики.

При этом, как уточнили прогнозисты, в большинстве районов вероятность осадков минимальна, поэтому риск возникновения новых пожаров будет велик.

В минувшую среду во многих регионах России были обновлены суточные температурные максимумы. В Мурманске воздух прогрелся до +21.3° (побит рекорд 1938 года +20.7°), в Реболах температура составила +24.2° (предыдущий рекорд в +24° был установлен в 1963 году), в Сортавала наблюдалось +25° (в 1968 году было +24.5°), в Санкт-Петербурге столбики термометров показали +28.2° (обновлен максимум 1938 года в +27.2°), в Пскове +29.2° (предыдущий рекорд составил +27.9° в 1968 году), в Калининграде воздух прогрелся до +28.6° (в 1954 году синоптики фиксировали +27.8°).

Впрочем, в Волгоградской области на следующей неделе, согласно прогнозу портала Gismeteo, дневные температуры в среднем не превысят +28 градусов.

Напомним, что жителям Волгограда и области к выходным обещают шторм и резкое похолодание до +3º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»