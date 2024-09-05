Тревожные сирены включили на юге Волгограда

Сегодня, 5 сентября, жители Красноармейского района Волгограда вновь услышали тревожные сирены, передает V102.RU.
- В 11.00 началась сирена. Продлилась примерно 3 минуты, - сообщают очевидцы, отмечая, что причины включившихся звуков оповещения им неизвестны.
- Это была проверка системы оповещения, - уточнили журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Напомним, что сирены воздушной тревоги и ранее звучали в Красноармейском районе. Местные жители утверждают, что звук исходит с территории местных заводов. При этом никаких сообщений о происшествиях в эти дни не поступало.
Видео: Волгоград вкурсе / t.me