В Волгоградской области открыли памятную плиту погибшему бойцу СВО

В селе Таловка Камышинского района Волгоградской области сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом открыли памятную плиту погибшему в СВО рядовому Ивану Власенко.





— Портрет участника спецоперации был установлен на фасаде школы, где он учился. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие бойца, селяне, школьники, общественники, действующие военнослужащие, — рассказали V102.RU в пресс-службе районной администрации.





Уточняется, что право снять покрывало с мемориальной плиты предоставили отцу погибшего. Затем присутствующие возложили цветы, почтив память героя минутой молчания.

Напомним, в довоенной жизни Иван Власенко работал на сельхозпредприятии. У 34-летнего мужчины осталась семья и трое детей. Его похоронили рядом с братом Никитой, который также погиб в СВО.

Фото: Александр Германов / газета «Уезд»