В Волгограде проведут панихиду по жертвам теракта в Беслане





В Волгограде 3 сентября в Храме всех Святых на Мамаевом кургане пройдет траурная панихида по жертвам теракта в Беслане. Со дня трагедии в этом году исполняется ровно 20 лет.

Захват заложников в Беслане произошел 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки. В числе тех, кто был загнан в спортивный зал вооруженными боевиками, оказались как взрослые, так и дети. На протяжении трех дней террористы удерживали людей и убивали тех, кто пытался вырваться на свободу. В итоге в результате штурма большая часть заложников были освобождены 3 сентября.

В общей сложности в результате теракта в Беслане было ранено 800 человек, 334 человека погибли, из них – 186 детей.

Как сообщает ИА «Высота 102», служба в храме Волгограда в траурный день на главной высоте России начнется в 11.00.