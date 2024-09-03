Общество

В День знаний в Волгограде открыты школьные кафе

Общество 03.09.2024 14:18
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03.09.2024 14:18

Глава региона Андрей Бочаров во время посещения МОУ СШ №45 и МОУ СШ №7 в Дзержинском районе проинспектировал новые пространства, организованные в школьных столовых оператором питания. Этот проект реализует компания «Виво Маркет».

— Такие зоны будут пользоваться популярностью, особенно у старшеклассников. В таких пространствах дети будут выполнять домашнюю работу, общаться между собой. Они будут востребованы. Новые школы требуют новых подходов и новых решений. Это один из примеров, — отметил губернатор.

Дизайн-проект общеобразовательных учреждений №45 и №7 Дзержинского района был подготовлен на этапе проектирования зданий. Компания дополнила проект зонированием школьного кафе. Установила барную мебель, круглые столы, отличные от зоны столовой, небольшие диванчики для комфортного времяпрепровождения, точечное освещение, брендированное кашпо, объемные световые буквы, ТВ-плазмы, рекламно-информационные носители.

Кроме того, 2 сентября школьные кафе открылись в школе №101 и гимназии №5, где летом проводились ремонтные работы на пищеблоках, а также в обеденных залах (в гимназии №5 за счет средств гранта, привлеченного школой). Заменены напольная и настенная плитки, инженерные коммуникации, окрашены стены и потолок, на пищеблоках установлено новое технологическое оборудование. В зоне посадки появилась современная мебель, на стенах смонтированы фотохолсты и объемные световые буквы. Организована зона для использованной посуды – она закрыта от общего пространства специальной конструкцией, а столы для грязных тарелок и стаканов заменены на специальные шпильки.

Также за лето улучшена атмосфера в школе №49, гимназиях №7 и №11, а также в лицее №2. Там установлены дополнительные точки продаж буфетной продукции. Цель нововведения — разделить потоки покупателей и тем самым решить давнюю проблему очередей в школьных столовых во время коротких перемен.

В школьных столовых также появилась барная мебели с точечным освещением, смонтировано дополнительное витринное и кассовое оборудование, стеллажи для буфетной продукции. В залах размещены фирменные рекламно-информационные носители. Организована зона сбора грязной посуды.

— В этом учебном году мы открыли четыре новых школьных кафе, чтобы сделать процесс обучения ещё более комфортным и приятным для учеников. Мы надеемся, что это место станет не только пространством для отдыха и общения, но и стимулом к новым достижениям в учёбе, — сказал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.

Напомним, что уютные кафе уже есть в 4 учреждениях города: МОУ №33, гимназии №12, а также в новых школах-тысячниках №123 и №117. В рамках проекта там было зонировано пространство, появилась новая яркая барная и столовая мебель, современные умывальники, оформлена зона сбора грязной посуды. При формировании дизайн проектов были учтены пожелания педагогического коллектива и учеников — кафе реализованы как многофункциональные пространства, где можно не только завтракать и обедать, но и проводить мастер-классы и другие мероприятия.

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