В Волгоградской области сели за парты 25 тысяч первоклашек





Сегодня во всех школах Волгоградской области прозвенели первые звонки. Как сообщает V102.RU, впервые в своей жизни в регионе сели за парты в общем количестве 25 тысяч первоклашек.

В образовательных учреждениях региона приступили к обучению более 386 тысяч школьников и студентов, в том числе почти 25 тысяч первоклассников, которые пошли в 1280 первых классов. В Волгограде первый в своей жизни прозвенел звонок для 10519 детей.

Напомним, ранее губернатором Андреем Бочаровым были поставлены задачи по обеспечению мер комплексной безопасности к новому учебному году в регионе.