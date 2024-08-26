Общество

В школах Волгограда готовы с 1 сентября принять детей из Курской области

Общество 26.08.2024 11:26
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26.08.2024 11:26


Сегодня, 26 августа, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по обеспечению мер комплексной безопасности к новому учебному году в Волгоградской области. 

– В настоящее время готовность всех образовательных учреждений Волгоградской области к новому 2024/2025 учебному году подтверждена областной межведомственной комиссией. Подписаны паспорта готовности. Повышенное внимание уделялось вопросам комплексной безопасности, организации горячего питания в школах, а также подготовке части учебных заведений к приему детей из Курской области, если это потребуется. С Курской областью выстроено и поддерживается конструктивное взаимодействие, – подчеркнул Андрей Бочаров. 

Губернатор настоятельно рекомендовал руководителей органов исполнительной власти принять личное участие в торжественных мероприятиях в День знаний, 2 сентября. 

– К обучению в образовательных учреждениях Волгоградской области приступят более 386 тыс. школьников и студентов, в том числе почти 25 тысяч первоклассников, которые пойдут в 1280 первых классов. К приему детей и подростков после летних каникул также готовы детские сады и учреждения дополнительного образования, – привел данные губернатор. 

Кроме того, Андрей Бочаров также поручил:

  • обеспечить завершение всех плановых ремонтных работ в образовательных учреждениях до 30 августа, 
  • проработать с ГУ МВД России по Волгоградской области вопрос выделения дополнительных патрулей по маршрутам детей в первые дни нового учебного года, 
  • организовать и провести на текущей неделе Координационное совещание по вопросам правопорядка в регионе и рассмотреть вопросы антитеррористической защищенности и пожарной безопасности во всех образовательных учреждениях. 

 

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