



Сегодня, 26 августа, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по обеспечению мер комплексной безопасности к новому учебному году в Волгоградской области.

– В настоящее время готовность всех образовательных учреждений Волгоградской области к новому 2024/2025 учебному году подтверждена областной межведомственной комиссией. Подписаны паспорта готовности. Повышенное внимание уделялось вопросам комплексной безопасности, организации горячего питания в школах, а также подготовке части учебных заведений к приему детей из Курской области, если это потребуется. С Курской областью выстроено и поддерживается конструктивное взаимодействие, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор настоятельно рекомендовал руководителей органов исполнительной власти принять личное участие в торжественных мероприятиях в День знаний, 2 сентября.

– К обучению в образовательных учреждениях Волгоградской области приступят более 386 тыс. школьников и студентов, в том числе почти 25 тысяч первоклассников, которые пойдут в 1280 первых классов. К приему детей и подростков после летних каникул также готовы детские сады и учреждения дополнительного образования, – привел данные губернатор.

Кроме того, Андрей Бочаров также поручил: